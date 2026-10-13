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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Tableaux depicting the arrival of the sage and the slaying of Tadaka were taken out in the city.

Pratapgarh News: नगर में निकली मुनि आगमन और ताड़का वध की झांकी

Tue, 13 Oct 2026 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:20 PM IST
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Tableaux depicting the arrival of the sage and the slaying of Tadaka were taken out in the city.
गोपाल मंदिर से रामलीला समिति द्वारा निकली ताड़का वध की झांकी। आयोजक
गोपाल मंदिर से श्रीरामलीला समिति के नेतृत्व में तीसरे दिन मुनि आगमन और ताड़का वध की झांकी निकाली गई। झांकी मे यज्ञ की रक्षा के लिए प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण की ओर से ताड़का व अन्य राक्षसों के वध की लीला प्रस्तुत की गई। ताड़का वध होते ही रामभक्तों ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए। झांकी गोपाल मंदिर से चलकर भरत चौक, पंजाबी मार्केट होते हुए वापस मंदिर पहुंची। इस दौरान अध्यक्ष संजय खंडेलवाल, रोशनलाल उमरवैश्य, श्याम शंकर सिंह, विपिन गुप्ता, मनीष गुप्ता, बंटी नेता, शिवम खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। संवाद
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