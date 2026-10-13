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Pratapgarh News: मांगों को लेकर 900 एनएचएम संविदा डॉक्टरों और कर्मियों का धरना

Tue, 13 Oct 2026 11:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:16 PM IST
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Sit-in protest by 900 NHM contractual doctors and staff over their demands.
बाबा बेलखरनाथ धाम के स्वास्थ्य उपकेंद्र दीवानगंज में बंद ताला। संवाद
नियमितीकरण और समान कार्य-समान वेतन समेत आठ मांगों को लेकर एनएचएम के संविदा कर्मियों का लखनऊ के इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना जारी है। जिले से डॉक्टर, सीएचओ, एएनएम, लैब टेक्नीशियन और नेत्र सहायक समेत लगभग 900 कर्मी हड़ताल पर हैं।
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धरने से सीएचसी, पीएचसी, एएनएम सेंटर और आरोग्य मंदिरों पर टीकाकरण, जांच, आरबीएसके सर्वे व रिपोर्टिंग कार्य बाधित है। 218 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में तला लटका है। मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। सबसे अधिक दिक्कतें गर्भवती और नवजात के टीकाकरण को लेकर हो रही है।
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जिले में कार्यरत 3,400 आशा और 150 आशा संगिनी के कार्य बहिष्कार से विभाग के साथ मरीजों की दिक्कतों में इजाफा हुआ है। उधर, एचआईवी प्रोग्राम के कर्मी भी दूसरे दिन सुबह आठ से 10 बजे तक कार्य बहिष्कार कर धरने पर रहे। इससे एआरटी सेंटर पर दो घंटे ओपीडी प्रभावित रही।
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वर्जन-
जिस एएनएम सेंटर पर संविदा स्टाफ नर्स थी उनके हड़ताल पर जाने के बाद नियमित स्टाफ नर्स की ड्यूटी लगाई जा रही है। समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्य बहिष्कार करने वाले सभी कर्मचारियों को अनुपस्थित किया जा रहा है। शासन के पास रिपोर्ट नियमित भेजी जा रही है। - डॉ. शबीब हैदर, उप मुख्य चिकित्साधिकारी।


पद संख्या

सीएचओ : 205, बीसीपीएम : 16, बीपीएम ऑपरेटर : 65, डॉक्टर : 120, एएनएम : 193, एलटी : 17, नेत्र परीक्षण अधिकारी : 34, आयुष फार्मासिस्ट : 25, अन्य स्वास्थ्य कर्मी : 225।

बाबा बेलखरनाथ धाम के स्वास्थ्य उपकेंद्र दीवानगंज में बंद ताला। संवाद

बाबा बेलखरनाथ धाम के स्वास्थ्य उपकेंद्र दीवानगंज में बंद ताला। संवाद

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