Pratapgarh News: मांगों को लेकर 900 एनएचएम संविदा डॉक्टरों और कर्मियों का धरना

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धरने से सीएचसी, पीएचसी, एएनएम सेंटर और आरोग्य मंदिरों पर टीकाकरण, जांच, आरबीएसके सर्वे व रिपोर्टिंग कार्य बाधित है। 218 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में तला लटका है। मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। सबसे अधिक दिक्कतें गर्भवती और नवजात के टीकाकरण को लेकर हो रही है।जिले में कार्यरत 3,400 आशा और 150 आशा संगिनी के कार्य बहिष्कार से विभाग के साथ मरीजों की दिक्कतों में इजाफा हुआ है। उधर, एचआईवी प्रोग्राम के कर्मी भी दूसरे दिन सुबह आठ से 10 बजे तक कार्य बहिष्कार कर धरने पर रहे। इससे एआरटी सेंटर पर दो घंटे ओपीडी प्रभावित रही।वर्जन-जिस एएनएम सेंटर पर संविदा स्टाफ नर्स थी उनके हड़ताल पर जाने के बाद नियमित स्टाफ नर्स की ड्यूटी लगाई जा रही है। समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्य बहिष्कार करने वाले सभी कर्मचारियों को अनुपस्थित किया जा रहा है। शासन के पास रिपोर्ट नियमित भेजी जा रही है। - डॉ. शबीब हैदर, उप मुख्य चिकित्साधिकारी।पद संख्यासीएचओ : 205, बीसीपीएम : 16, बीपीएम ऑपरेटर : 65, डॉक्टर : 120, एएनएम : 193, एलटी : 17, नेत्र परीक्षण अधिकारी : 34, आयुष फार्मासिस्ट : 25, अन्य स्वास्थ्य कर्मी : 225।