फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Special train to pass through Kunda; passengers to get relief.

Pratapgarh News: कुंडा होकर गुजरेगी स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत

Tue, 13 Oct 2026 11:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
Special train to pass through Kunda; passengers to get relief.
त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने दो अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। इसमें मिर्जापुर-उतरेटिया स्पेशल ट्रेन कुंडा होकर गुजरेगी। सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि गाड़ी संख्या-04129/30 मिर्जापुर-उतरेटिया-मिर्जापुर अनारक्षित विशेष ट्रेन 27 अक्तूबर तक चलेगी। यह ट्रेन मिर्जापुर से शाम 4:05 बजे चलकर विंध्याचल, मेजा रोड, नैनी, प्रयागराज, कुंडा हरनामगंज, ऊंचाहार, रायबरेली व बछरावां होते हुए रात 11:10 बजे उतरेटिया पहुंचेगी। वापसी में उतरेटिया से सुबह 8:30 बजे चलकर दोपहर एक बजे मिर्जापुर पहुंचेगी। इस ट्रेन के चलने से कुंडा क्षेत्र के यात्रियों को लखनऊ और प्रयागराज जाने में बड़ी राहत मिलेगी। नवरात्र में यात्री मां विंध्यवासनी का दर्शन भी कर सकेंगे। विंध्याचल जाने के लिए यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed