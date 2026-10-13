Pratapgarh News: रोजगार सेवकों को आठ माह से मानदेय न मिलने से आक्रोश

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रोजगार सेवक मनरेगा के तहत गांव में नाली, सड़क, तालाब और पौधरोपण जैसे कई कार्य कराते हैं। उन्हें हर माह 7,788 रुपये मानदेय मिलता है। भुगतान न होने से उन्हें दर-दर भटकना पड़ रहा है।अरविंद मिश्रा सहित अन्य रोजगार सेवकों ने जिलाधिकारी से अविलंब भुगतान की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि समय पर भुगतान न होने पर वे प्रदर्शन करेंगे। बीडीओ संजय नारायण झा ने बताया कि अगस्त तक वेतन भुगतान की प्रक्रिया शासन को भेजी गई है और जल्द ही पैसा खातों में आ जाएगा।