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Pratapgarh News: रोजगार सेवकों को आठ माह से मानदेय न मिलने से आक्रोश

Tue, 13 Oct 2026 11:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:16 PM IST
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Outrage among employment assistants over non-receipt of honorarium for eight months.
शिवगढ़ ब्लॉक के 42 रोजगार सेवकों को आठ माह से मानदेय नहीं मिला है। रोजगार सेवक संघ के अध्यक्ष विपिन सिंह ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मनमानी से मास्टर रोल समय पर अपलोड नहीं होते हैं।
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रोजगार सेवक मनरेगा के तहत गांव में नाली, सड़क, तालाब और पौधरोपण जैसे कई कार्य कराते हैं। उन्हें हर माह 7,788 रुपये मानदेय मिलता है। भुगतान न होने से उन्हें दर-दर भटकना पड़ रहा है।
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अरविंद मिश्रा सहित अन्य रोजगार सेवकों ने जिलाधिकारी से अविलंब भुगतान की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि समय पर भुगतान न होने पर वे प्रदर्शन करेंगे। बीडीओ संजय नारायण झा ने बताया कि अगस्त तक वेतन भुगतान की प्रक्रिया शासन को भेजी गई है और जल्द ही पैसा खातों में आ जाएगा।
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