फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Pipeline leakage; forced to buy water for drinking.

Pratapgarh News: पाइपलाइन में लीकेज, खरीदकर पी रहे पानी

Tue, 13 Oct 2026 11:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
Pipeline leakage; forced to buy water for drinking.
मीराभवन वार्ड के आवास विकास कॉलोनी में खुले में पड़ी पाइप लाइन। संवाद
मीराभवन वार्ड में जुलाई से पेयजल आपूर्ति की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। साढ़े तीन महीने बाद भी तीन किमी की परिधि में पाइप नहीं बिछ सका। इससे करीब तीन हजार की आबादी को गंदा पानी मिल रहा है। कई लोग घरों में आरओ वाटर की बोतल खरीदकर प्यास बुझा रहे हैं।
विज्ञापन

वार्ड में करीब आठ सौ घर आते हैं। वार्ड में पानी की सप्लाई पाइप करीब तीन दशक से अधिक पुरानी है। जगह-जगह पाइप में लीकेज हो गया है। नालियों से होकर गुजरी पाइपलाइन से साफ पानी नहीं मिला। करीब 2900 मीटर पाइपलाइन बिछाने के 25 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। साढ़े तीन महीने बाद भी इसे पूरा नहीं किया जा सका।
विज्ञापन

रास्ते में जगह-जगह गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं। लोगों ने पाइपलाइन को ठीक से न बिछाने का आरोप लगाया है। लोगों ने बताया कि पाइपलाइन की ऊपरी सतह सड़क पर दिख रही है। भारी वाहनों के गुजरने पर ये क्षतिग्रस्त हो सकती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

जल निगम के जेई सभापति ने बताया कि बारिश की वजह से कार्य रुक गया था, जल्द ही पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा किया जाएगा। जहां भी कमियां हैं, उन्हें ठीक किया जाएगा।
नोट- अधूरी पड़ी पाइप लाइन, गंदा पानी पीने की मजबूर की खबर का जोड़---

30 वर्ष पहले बिछाई गई थी पाइपलाइन
वार्ड में करीब 30 वर्ष पहले बिछाई गई पाइपलाइन काफी पुरानी हो चुकी है। अतिरेक पांडेय, अनुराग मिश्रा, दीपक तिवारी ने बताया कि पुरानी पाइपलाइन में नाली से सटकर बिछाई गई है। जगह-जगह लीकेज है, इससे दुर्गंधयुक्त पानी आता है।
----

लोग बोले

आरओ वाटर खरीदकर पीना पड़ रहा है। बिछाए गए पाइपों को जोड़ने में भी लापरवाही बरती जा रही है। प्रेशर से जोड़ खुल जाएगा। पाइपलाइन बिछाने में मानक का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। - शशिलेंद्र सिंह, मीराभवन


करीब साढ़े तीन महीने से कार्य हो रहा है। कार्य भी मानक के अनुरूप नहीं है। जहां लापरवाही बरती गई हैं, उसे ठीक किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। - धीरज सिंह, सभासद मीराभवन

मीराभवन वार्ड के आवास विकास कॉलोनी में खुले में पड़ी पाइप लाइन। संवाद

मीराभवन वार्ड के आवास विकास कॉलोनी में खुले में पड़ी पाइप लाइन। संवाद

मीराभवन वार्ड के आवास विकास कॉलोनी में खुले में पड़ी पाइप लाइन। संवाद

मीराभवन वार्ड के आवास विकास कॉलोनी में खुले में पड़ी पाइप लाइन। संवाद

मीराभवन वार्ड के आवास विकास कॉलोनी में खुले में पड़ी पाइप लाइन। संवाद

मीराभवन वार्ड के आवास विकास कॉलोनी में खुले में पड़ी पाइप लाइन। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed