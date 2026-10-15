Pratapgarh News: जनसाधारण समेत कई ट्रेनें लेट, यात्री हलाकान

विज्ञापन



स्टेशन अधीक्षक जेपी शुक्ल ने बताया कि वाराणसी स्पेशल करीब साढ़े सात घंटे, प्रयागराज संगम पैसेंजर साढ़े पांच घंटे, आनंद विहार-दानापुर जन साधारण एक्सप्रेस आठ घंटे और आनंद विहार टर्मिनल जन साधारण एक्सप्रेस साढ़े चार घंटे की देरी से जंक्शन पर पहुंची। इसी तरह अमृतसर-हावड़ा पंजाब मेल एक घंटे, उद्योगनगरी एक्सप्रेस ढाई घंटे, पटना स्पेशल दो घंटे, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस एक घंटे और पीआरएल पैसेंजर सवा घंटे लेट रही। ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

मां बेल्हा देवी जंक्शन होकर गुजरने वाली जनसाधारण एक्सप्रेस समेत नौ ट्रेनें बुधवार को विलंब से पहुंची। इससे यात्रियों को परेशान होना पड़ा।