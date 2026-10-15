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Pratapgarh News: डीएम-एसपी ने छात्राओं को किया सम्मानित

Thu, 15 Oct 2026 12:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Thu, 15 Oct 2026 12:51 AM IST
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DM and SP honored the female students
मिशन श​क्ति के तहत आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं को सम्मानित करते डीएम अ​भिषेक पांडेय। सूचना वि
पुलिस लाइन सभागार में बुधवार को डीएम अभिषेक पांडेय और एसपी दीपक भूकर ने छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जीजीआईसी, संस्कार ग्लोबल स्कूल एवं साकेत इंटर कॉलेज की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। मौके पर सीडीओ डॉ. राममोहन मीणा, एएसपी पश्चिमी बृजनंदन राय, सीओ रानीगंज प्रशांत राज, प्रतिसार निरीक्षक राजीव राय मौजूद रहे।
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