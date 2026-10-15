धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलें मनुष्य : देवव्रत महराज

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रानीगंज के विष्णुपुर गांव में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन बुधवार को कथा वाचक आचार्य देवव्रत महाराज ने भागवत महात्म्य का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा मनुष्य को धर्म, भक्ति और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवान की महिमा का श्रवण करने से मन में सकारात्मक विचारों का संचार होता है। साथ ही व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता समझने का अवसर मिलता है। कथा के दौरान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह, अजब नारायण मिश्र, संजय मिश्र, ओम प्रकाश, देवेश प्रताप सिंह और राकेश प्रताप सिंह आदि रहे।