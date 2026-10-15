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Pratapgarh News: पुलिस की पूछताछ में अपहृत युवती ने इश्क का किया इजहार

Thu, 15 Oct 2026 12:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Thu, 15 Oct 2026 12:50 AM IST
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During police questioning, the abducted young woman confessed her love
नवाबगंज थाने में अपहृत किशोरी ने पुलिस के सामने प्रेमी का बचाव करते हुए इश्क का इजहार किया। उसने बताया कि वह तीन बार प्रेमी के साथ घर छोड़कर जा चुकी है। नवाबगंज इलाके से किशोरी के लापता होने पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू की थी।
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बुधवार को पुलिस ने दोनों को कंधई मोड़ से पकड़ा। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि वह अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ सूरत गई थी। वहां वे पति-पत्नी की तरह जीवनयापन कर रहे थे। पुलिस ने अपहृता के पिता को बुलाकर पहचान कराई।
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मिशन शक्ति टीम ने किशोरी की काउंसिलिंग की। सीओ कुंडा शिवनारायण वैस ने बताया कि अपहृता के परिजन की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को खोज लिया गया है। पूर्व में किशोरी तीन बार युवक के साथ घर छोड़कर जा चुकी है। परिजनों की तहरीर पर तीन बार प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है।
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