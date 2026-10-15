Pratapgarh News: पुलिस की पूछताछ में अपहृत युवती ने इश्क का किया इजहार

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बुधवार को पुलिस ने दोनों को कंधई मोड़ से पकड़ा। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि वह अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ सूरत गई थी। वहां वे पति-पत्नी की तरह जीवनयापन कर रहे थे। पुलिस ने अपहृता के पिता को बुलाकर पहचान कराई। विज्ञापन

मिशन शक्ति टीम ने किशोरी की काउंसिलिंग की। सीओ कुंडा शिवनारायण वैस ने बताया कि अपहृता के परिजन की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को खोज लिया गया है। पूर्व में किशोरी तीन बार युवक के साथ घर छोड़कर जा चुकी है। परिजनों की तहरीर पर तीन बार प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। बुधवार को पुलिस ने दोनों को कंधई मोड़ से पकड़ा। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि वह अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ सूरत गई थी। वहां वे पति-पत्नी की तरह जीवनयापन कर रहे थे। पुलिस ने अपहृता के पिता को बुलाकर पहचान कराई।मिशन शक्ति टीम ने किशोरी की काउंसिलिंग की। सीओ कुंडा शिवनारायण वैस ने बताया कि अपहृता के परिजन की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को खोज लिया गया है। पूर्व में किशोरी तीन बार युवक के साथ घर छोड़कर जा चुकी है। परिजनों की तहरीर पर तीन बार प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है।

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नवाबगंज थाने में अपहृत किशोरी ने पुलिस के सामने प्रेमी का बचाव करते हुए इश्क का इजहार किया। उसने बताया कि वह तीन बार प्रेमी के साथ घर छोड़कर जा चुकी है। नवाबगंज इलाके से किशोरी के लापता होने पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू की थी।