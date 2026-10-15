Pratapgarh News: फंदे से लटका मिला मुर्गी फार्म संचालक का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Thu, 15 Oct 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
पट्टी कोतवाली क्षेत्र के किठौली जलालपुर में मंगलवार की रात मुर्गी फार्म संचालक का शव पोल्ट्री फार्म के अंदर फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
किठौली जलालपुर निवासी विवेक वर्मा (25) घर के पास ही मुर्गी फार्म का संचालन करते थे। मंगलवार की रात भोजन करने के बाद विवेक मुर्गी फार्म देखने चले गए। काफी देर तक घर न लौटने पर परिजन परेशान हो गए। ढूंढते हुए परिजन मुर्गी फार्म पहुंचे।
वहां युवक का शव फंदे से लटका देखा तो बदहवास हो गए। ग्रामीणों की मदद से परिजनों ने शव को नीचे उतारा।
बुधवार की सुबह घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक तीन भाइयों में बड़ा था। छोटे भाई अभिषेक और अनुज हैं। अनुज आईटीबीपी में कार्यरत हैं। मृतक के पिता रामचंदर लकड़ी का कारोबार करते हैं। पट्टी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण पता चलेगा। परिजनों से पूछताछ में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
किठौली जलालपुर निवासी विवेक वर्मा (25) घर के पास ही मुर्गी फार्म का संचालन करते थे। मंगलवार की रात भोजन करने के बाद विवेक मुर्गी फार्म देखने चले गए। काफी देर तक घर न लौटने पर परिजन परेशान हो गए। ढूंढते हुए परिजन मुर्गी फार्म पहुंचे।
विज्ञापन
वहां युवक का शव फंदे से लटका देखा तो बदहवास हो गए। ग्रामीणों की मदद से परिजनों ने शव को नीचे उतारा।
बुधवार की सुबह घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक तीन भाइयों में बड़ा था। छोटे भाई अभिषेक और अनुज हैं। अनुज आईटीबीपी में कार्यरत हैं। मृतक के पिता रामचंदर लकड़ी का कारोबार करते हैं। पट्टी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण पता चलेगा। परिजनों से पूछताछ में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन