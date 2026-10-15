Pratapgarh News: गरबा महोत्सव में बच्चों व महिलाओं ने बिखेरा जलवा
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Thu, 15 Oct 2026 12:45 AM IST
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अखिल भारतीय उमर वैश्य महिला महासभा की ओर से चिलबिला स्थित मैरिज हॉल में मंगलवार रात डांडिया एवं गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, जबकि महिलाओं ने गरबा और सामूहिक डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि कपिल मुनि उमरवैश्य और विशिष्ट अतिथि रवि गुप्ता ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। वहीं, कटरा मेंदनीगंज स्थित मां शीतला मंदिर परिसर में आयोजित गरबा महोत्सव में महिलाएं और बालिकाएं शामिल हुईं। मौके पर पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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