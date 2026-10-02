Pratapgarh News: किशोरी के परिजनों को राहत, जांच में नहीं सामने आई कोई भूमिका

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पट्टी कोतवाली क्षेत्र के मोलनापुर निवासी लल्लू गौतम के बेटे अर्जुन गौतम उर्फ शैलेश (22) के खिलाफ पुलिस ने 17 अगस्त को युवती के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की थी। 20 सितंबर को पुलिस टीम ने युवक के साथ अपहृता को दिल्ली से पकड़कर कोतवाली ले आई थी। 21 सितंबर की सुबह कोतवाली में ही संदिग्ध परिस्थितियों में अर्जुन की मौत गई थी। आरोपी के परिजनों ने पुलिस के साथ ही किशोरी के पिता व भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।किशोरी के दादा ने डीएम से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि बेटे और नाती को फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। उनका परिवार पीड़ित है। पीड़ित परिवार को ही सजा देना गलत है। जो भी दोषी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद घटनाक्रम के इस बिंदु पर पुलिस एक टीम गठित की गई थी। करीब एक हफ्ते तक इस पहलू पर टीम की ओर से गहराई से जांच की गई। सीडीआर, सीसीटीवी, कॉल डिटेल्स को संकलित कर साक्ष्य खंगाले गए। परिजनों से कई बिंदु पर लंबी पूछताछ भी की गई। एएसपी पश्चिमी बृजनंदन राय ने बताया कि सभी साक्ष्यों की विस्तृत जांच के बाद जांच रिपोर्ट में किशोरी के परिजनों की भूमिका नहीं पाई गई है।