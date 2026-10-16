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Pratapgarh News: भरत चौक पर राम विवाह का मंचन, बरसे फूल

Fri, 16 Oct 2026 11:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:11 PM IST
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Ram Vivah enacted at Bharat Chowk; flowers showered
गोपाल मंदिर से रामलीला समिति द्वारा निकली राम वनवास की झांकी। आयोजक
श्री रामलीला समिति के कलाकारों ने बृहस्पतिवार की रात 11:30 बजे राम बरात का मंचन किया। हजारों दर्शक इस दृश्य को देखने को आतुर रहे। भरत चौक पर लोगों को हुजूम रहा।
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रामलीला समिति के संरक्षक रोशनलाल उमरवैश्य, अध्यक्ष संजय खंडेलवाल, संयोजक दिनेश प्रताप दिन्नू, मंत्री विपिन गुप्ता, कोषाध्यक्ष मनीष गुप्ता, राजू शर्मा, धर्मेंद्र चौरसिया ने माल्यार्पण व स्वागत कर द्वार पूजा की रस्म अदा की।
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इसके बाद माता सीता ने प्रभु श्री राम को जयमाल डाला तो पूरा वातावरण जयकारे से गूंज उठा। राम भक्तों ने पुष्प वर्षा की। इस मौके पर प्रतिभा कुशवाहा सदस्य राज्य महिला आयोग, सदर विधायक राजेंद्र मौर्य, नगर पालिका अध्यक्षा प्रेमलता सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीवास्तव, पूर्व विधायक धीरज ओझा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि विशाल विक्रम सिंह मौजूद रहे। शुक्रवार को राम वनवास का झांकी मंचन किया गया।

गोपाल मंदिर से रामलीला समिति द्वारा निकली राम वनवास की झांकी। आयोजक

गोपाल मंदिर से रामलीला समिति द्वारा निकली राम वनवास की झांकी। आयोजक

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