राजस्थान: अवैध खनन रोकने पर रेंजर की डंपर से कुचलकर हत्या करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, जंगल से दबोचा

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राजस्थान की छोटीसादड़ी थाना पुलिस ने वन विभाग के रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत की डंपर से कुचलकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी कन्हैयालाल (22) को घोसुंडी के जंगल से दबोचा। आरोपी धामनिया रोड, छोटीसादड़ी का निवासी है। पुलिस ने अवैध खनन में प्रयुक्त डंपर और जेसीबी को भी जब्त कर लिया है।