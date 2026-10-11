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Pratapgarh News: ध्यान के प्रति किया जागरूक, निकाली रैली

Sun, 11 Oct 2026 11:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:17 PM IST
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Raised awareness about meditation; organized a rally.
पट्टी में राजयोग मेडिटेशन के लिए आयोजित प्रजापिता ब्रह्माकुमारी मिशन की रैली। संस्था
नगर पंचायत पट्टी में रविवार को प्रजापिता ब्रह्माकुमारी मिशन की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों को भय, चिंता, घबराहट और अशांत मन से मुक्ति के लिए राजयोग मेडिटेशन अपनाने का संदेश दिया गया। संचालक बीके राम अजोर ने कहा कि निराकार शिव का अवतरण हो चुका है। उन्होंने लोगों से आध्यात्मिक ज्ञान अपनाने की अपील की। इस दौरान बीके कृष्णा, प्रभात रंजन पाठक, सुनीता, सीता और मानिकचंद मौजूद रहे।
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