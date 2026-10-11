Pratapgarh News: ध्यान के प्रति किया जागरूक, निकाली रैली
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:17 PM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:17 PM IST
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नगर पंचायत पट्टी में रविवार को प्रजापिता ब्रह्माकुमारी मिशन की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों को भय, चिंता, घबराहट और अशांत मन से मुक्ति के लिए राजयोग मेडिटेशन अपनाने का संदेश दिया गया। संचालक बीके राम अजोर ने कहा कि निराकार शिव का अवतरण हो चुका है। उन्होंने लोगों से आध्यात्मिक ज्ञान अपनाने की अपील की। इस दौरान बीके कृष्णा, प्रभात रंजन पाठक, सुनीता, सीता और मानिकचंद मौजूद रहे।
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