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Pratapgarh News: मां शैलपुत्री के दर्शन को उमड़े भक्त, लगे जयकारे

Sun, 11 Oct 2026 11:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:17 PM IST
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Devotees thronged to seek blessings of Goddess Shailputri; chants of 'Jai Mata Di' filled the air.
नरसिंह दुर्गा पूजा सेवा समित पूरे नरसिंह भान में देवी प्रतिमा की स्थापना करते श्रद्धालु। आयोजक
नवरात्र के पहले दिन रविवार को देवी धामों व मंदिरों में भक्तों ने मां शैलपुत्री की विधि-विधान से पूजा की। भोर में महाआरती के बाद दर्शन-पूजन का शुरू हुआ जो देरशाम तक चलता रहा। इधर, शाम को देवी पंडाल भी सतरंगी रोशनी से जगमग हो उठे।
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शहर में सई नदी के तट पर स्थित मां बेल्हा देवी धाम में भोर में साढ़े चार बजे महाआरती शुरू हुई। इससे पहले ही बैरिकेडिंग में भक्तों की भीड़ कतार में लग गई थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गेट से लेकर धाम परिसर तक जगह- जगह पुलिस तैनात रही।
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रानीगंज तहसील के चौहर्जन स्थित मां वाराही देवी धाम में भी भक्तों की भीड़ लगी रही। मानिकपुर में स्थित मां ज्वाला देवी धाम में दोपहर में दो बजे के करीब दर्शन- पूजन के दौरान एसडीएम अजय यादव ने धाम परिसर में पहुंचकर जायजा लिया।
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अभिजीत मुहूर्त में देवी मूर्ति की स्थापना, शाम को जगमग हुए पंडाल
नवरात्र के पहले जिलेभर में लगे पंडालों में अभिजीत मुहूर्त में देवी मूर्ति स्थापित की गई। शाम होते ही देवी पंडाल रोशनी से जगमग हो उठे। विकास खंड क्षेत्र के दिलीपपुर, दीवानगंज बाजार, रखहा, शीतला गंज सोनाही समेत अन्य जगहों पर मूर्ति स्थापित की गईं। इस दौरान विनय पांडेय अमित जायसवाल, राजकुमार जायसवाल, विकास सिंह, सोनू साहू सुधाकर सिंह मौजूद रहे।



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बही आस्था की बयार, लगे जयकारे
क्षेत्र में मां महारानी दुर्गा पूजा समिति की ओर से सजाए गए पंडाल में पुरोहित श्याम शंकर मिश्रा ने मंत्रोच्चार के साथ मूर्ति की स्थापना कराई। इस मौके पर शैलेंद्र जायसवाल, पप्पू सेठ, राजेश जायसवाल, विपिन कुमार जायसवाल, सूरज जायसवाल, तुलसी मौर्य, रोशन जायसवाल मौजूद रहे।

नरसिंह दुर्गा पूजा सेवा समित पूरे नरसिंह भान में देवी प्रतिमा की स्थापना करते श्रद्धालु। आयोजक

नरसिंह दुर्गा पूजा सेवा समित पूरे नरसिंह भान में देवी प्रतिमा की स्थापना करते श्रद्धालु। आयोजक

नरसिंह दुर्गा पूजा सेवा समित पूरे नरसिंह भान में देवी प्रतिमा की स्थापना करते श्रद्धालु। आयोजक

नरसिंह दुर्गा पूजा सेवा समित पूरे नरसिंह भान में देवी प्रतिमा की स्थापना करते श्रद्धालु। आयोजक

नरसिंह दुर्गा पूजा सेवा समित पूरे नरसिंह भान में देवी प्रतिमा की स्थापना करते श्रद्धालु। आयोजक

नरसिंह दुर्गा पूजा सेवा समित पूरे नरसिंह भान में देवी प्रतिमा की स्थापना करते श्रद्धालु। आयोजक

नरसिंह दुर्गा पूजा सेवा समित पूरे नरसिंह भान में देवी प्रतिमा की स्थापना करते श्रद्धालु। आयोजक

नरसिंह दुर्गा पूजा सेवा समित पूरे नरसिंह भान में देवी प्रतिमा की स्थापना करते श्रद्धालु। आयोजक

नरसिंह दुर्गा पूजा सेवा समित पूरे नरसिंह भान में देवी प्रतिमा की स्थापना करते श्रद्धालु। आयोजक

नरसिंह दुर्गा पूजा सेवा समित पूरे नरसिंह भान में देवी प्रतिमा की स्थापना करते श्रद्धालु। आयोजक

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