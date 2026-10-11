Pratapgarh News: मां शैलपुत्री के दर्शन को उमड़े भक्त, लगे जयकारे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

शहर में सई नदी के तट पर स्थित मां बेल्हा देवी धाम में भोर में साढ़े चार बजे महाआरती शुरू हुई। इससे पहले ही बैरिकेडिंग में भक्तों की भीड़ कतार में लग गई थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गेट से लेकर धाम परिसर तक जगह- जगह पुलिस तैनात रही।रानीगंज तहसील के चौहर्जन स्थित मां वाराही देवी धाम में भी भक्तों की भीड़ लगी रही। मानिकपुर में स्थित मां ज्वाला देवी धाम में दोपहर में दो बजे के करीब दर्शन- पूजन के दौरान एसडीएम अजय यादव ने धाम परिसर में पहुंचकर जायजा लिया।नवरात्र के पहले जिलेभर में लगे पंडालों में अभिजीत मुहूर्त में देवी मूर्ति स्थापित की गई। शाम होते ही देवी पंडाल रोशनी से जगमग हो उठे। विकास खंड क्षेत्र के दिलीपपुर, दीवानगंज बाजार, रखहा, शीतला गंज सोनाही समेत अन्य जगहों पर मूर्ति स्थापित की गईं। इस दौरान विनय पांडेय अमित जायसवाल, राजकुमार जायसवाल, विकास सिंह, सोनू साहू सुधाकर सिंह मौजूद रहे।बही आस्था की बयार, लगे जयकारेक्षेत्र में मां महारानी दुर्गा पूजा समिति की ओर से सजाए गए पंडाल में पुरोहित श्याम शंकर मिश्रा ने मंत्रोच्चार के साथ मूर्ति की स्थापना कराई। इस मौके पर शैलेंद्र जायसवाल, पप्पू सेठ, राजेश जायसवाल, विपिन कुमार जायसवाल, सूरज जायसवाल, तुलसी मौर्य, रोशन जायसवाल मौजूद रहे।