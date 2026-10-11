Pratapgarh News: सड़क बनी न पुल... विकास की चाल ऐसी की कछुआ भी शरमा जाए

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वर्ष 2022 में फोरलेन के निर्माण के लिए शासन से 1.98 अरब रुपये की मंजूरी मिली थी। कार्यदायी संस्था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 2024 में 10 किमी फोरलेन का काम शुरू किया। मियाद दिसंबर 2026 तय की गई है लेकिन दो साल बीतने को हैं लेकिन निर्माण आधे-अधूरे ही हुए हैं।अब तक नाले का निर्माण भी पूरा नहीं हो सका है। सड़क किनारे लगे एक हजार पेड़ों में से 50 फीसदी भी नहीं काटे जा सके हैं। बिजली के खंभों का शिफ्टिंग कार्य अधूरा है। सई नदी पर बन रहे पुल की ढलाई का काम 50 फीसदी भी पूरा नहीं हुआ है। अधूरे निर्माण के चलते सई नदी पुल पर राहगीरों की परेशानी और बढ़ गई है। वह रोजाना जाम में फंस रहे हैं।संकरा हुआ सई नदी पुलफोरलेन मार्ग के लिए सई नदी पर पुल ढलाई का काम चल रहा है। पहले से बने दो लेन मार्ग के पुल किनारे बड़े-बड़े पत्थरों से बैरिकेडिंग की गई है। इससे मार्ग संकरा हो गया है और रोजाना जाम लग रहा है।त्योहार में भी निर्माण कार्य प्रभावित होने की आशंकानवरात्र, दशहरा और भरत मिलाप तक सड़कों पर लोगों की भीड़ होगी। इन दिनों में काम प्रभावित हो सकता है। लोगों के मुताबिक, तय समय पर काम पूरा करना एनएचएआई के लिए बेहद मुश्किल है।वर्जन-नाला निर्माण में अधिक परेशानी हुई। शहर में लोगों के विरोध के चलते कई दिनों तक काम रुके थे। सड़क किनारे लगे हरे पेड़ों की कटाई तेज की गई है। नाला निर्माण भी करीब-करीब पूरा कर लिया गया है। 10 किमी निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।- विकास सिंह, एक्सईएन, एनएचएआई