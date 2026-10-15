Pratapgarh News: पुलिस ने गैंगस्टर आरोपियों की संपत्ति की कुर्क
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Thu, 15 Oct 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों की संपत्ति बुधवार को कुर्क की। डुगडुगी बजाकर संपत्ति कुर्क करने का पुलिस ने एलान किया।
इलाके के चरैया गांव निवासी अजय सिंह उर्फ टक्कू और बीबीपुर निवासी संतोष सिंह की रायपुर रोड स्थित संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने दो कमरों को सील कर कुर्की का नोटिस बोर्ड लगाया। रायपुर रोड स्थित दो अन्य संपत्तियों पर भी नोटिस बोर्ड चस्पा किया गया। न्यायालय के आदेश पर बुधवार दोपहर प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सार्वजनिक एलान के बाद कुर्की की कार्रवाई की गई।
विज्ञापन
इलाके के चरैया गांव निवासी अजय सिंह उर्फ टक्कू और बीबीपुर निवासी संतोष सिंह की रायपुर रोड स्थित संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने दो कमरों को सील कर कुर्की का नोटिस बोर्ड लगाया। रायपुर रोड स्थित दो अन्य संपत्तियों पर भी नोटिस बोर्ड चस्पा किया गया। न्यायालय के आदेश पर बुधवार दोपहर प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सार्वजनिक एलान के बाद कुर्की की कार्रवाई की गई।