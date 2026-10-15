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Pratapgarh News: पुलिस ने गैंगस्टर आरोपियों की संपत्ति की कुर्क

Thu, 15 Oct 2026 12:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Thu, 15 Oct 2026 12:43 AM IST
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Police confiscate property of gangster accused
पट्टी में डीएम के आदेश पर गैंगेस्टर के आरोपी के घर लगाया गया बोर्ड। पुलिस
कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों की संपत्ति बुधवार को कुर्क की। डुगडुगी बजाकर संपत्ति कुर्क करने का पुलिस ने एलान किया।
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इलाके के चरैया गांव निवासी अजय सिंह उर्फ टक्कू और बीबीपुर निवासी संतोष सिंह की रायपुर रोड स्थित संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने दो कमरों को सील कर कुर्की का नोटिस बोर्ड लगाया। रायपुर रोड स्थित दो अन्य संपत्तियों पर भी नोटिस बोर्ड चस्पा किया गया। न्यायालय के आदेश पर बुधवार दोपहर प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सार्वजनिक एलान के बाद कुर्की की कार्रवाई की गई।
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