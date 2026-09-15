Pratapgarh News: 16 से 19 सितंबर तक हॉकी में दम दिखाएंगे जिले के खिलाड़ी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:16 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:16 PM IST
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70वीं राज्य स्तरीय विद्यालयीय हॉकी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए मंगलवार को बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ी रामपुर के लिए रवाना हुए। 16 से 19 सितंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में खिलाड़ी प्रयागराज मंडल के लिए दमखम दिखाएंगे। मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन पर खिलाड़ियों की रवानगी के दौरान कोच खुर्शीद अली ने हौसलाअफजाई की।
उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में कई मंडलों की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के मुकाबले खेले जाएंगे। इस दौरान अनुराग सिंह, अलाउद्दीन, अमजद खान, रामकुमार सिंह, सुशील सिंह, अजय कुमार ने शुभकानाएं दीं।
ये खिलाड़ी लेंगे हिस्सा
बालक वर्ग अंडर-14 में अनवर हुसैन, मो. उबैद, मो. ओवेस, मोहित और अदनान अहमद का चयन हुआ है। अंडर-17 में अनिकेत प्रजापति, रिंकू प्रजापति, मो. सुहैल और विराट यादव व सूर्य प्रताप सिंह व अंडर-19 में सोम राव चयनित हुए हैं।
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बालिका वर्ग के अंडर-14 में वानिया सैफ, अनामिका मिश्रा, महिमा राव, निकहत परवीन, श्रेयांशी प्रजापति और सुहानी शर्मा शामिल हैं। अंडर-17 में प्रिंसी यादव, रिया गौड़, लक्ष्मी यादव, आरोही प्रजापति और शिवानी सिंह शामिल हैं। वहीं, अंडर-19 में जैनब हसन और रिया पटेल दमखम दिखाएंगी।
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उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में कई मंडलों की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के मुकाबले खेले जाएंगे। इस दौरान अनुराग सिंह, अलाउद्दीन, अमजद खान, रामकुमार सिंह, सुशील सिंह, अजय कुमार ने शुभकानाएं दीं।
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ये खिलाड़ी लेंगे हिस्सा
बालक वर्ग अंडर-14 में अनवर हुसैन, मो. उबैद, मो. ओवेस, मोहित और अदनान अहमद का चयन हुआ है। अंडर-17 में अनिकेत प्रजापति, रिंकू प्रजापति, मो. सुहैल और विराट यादव व सूर्य प्रताप सिंह व अंडर-19 में सोम राव चयनित हुए हैं।
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बालिका वर्ग के अंडर-14 में वानिया सैफ, अनामिका मिश्रा, महिमा राव, निकहत परवीन, श्रेयांशी प्रजापति और सुहानी शर्मा शामिल हैं। अंडर-17 में प्रिंसी यादव, रिया गौड़, लक्ष्मी यादव, आरोही प्रजापति और शिवानी सिंह शामिल हैं। वहीं, अंडर-19 में जैनब हसन और रिया पटेल दमखम दिखाएंगी।