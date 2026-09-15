Pratapgarh News: 16 से 19 सितंबर तक हॉकी में दम दिखाएंगे जिले के खिलाड़ी

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उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में कई मंडलों की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के मुकाबले खेले जाएंगे। इस दौरान अनुराग सिंह, अलाउद्दीन, अमजद खान, रामकुमार सिंह, सुशील सिंह, अजय कुमार ने शुभकानाएं दीं।ये खिलाड़ी लेंगे हिस्साबालक वर्ग अंडर-14 में अनवर हुसैन, मो. उबैद, मो. ओवेस, मोहित और अदनान अहमद का चयन हुआ है। अंडर-17 में अनिकेत प्रजापति, रिंकू प्रजापति, मो. सुहैल और विराट यादव व सूर्य प्रताप सिंह व अंडर-19 में सोम राव चयनित हुए हैं।बालिका वर्ग के अंडर-14 में वानिया सैफ, अनामिका मिश्रा, महिमा राव, निकहत परवीन, श्रेयांशी प्रजापति और सुहानी शर्मा शामिल हैं। अंडर-17 में प्रिंसी यादव, रिया गौड़, लक्ष्मी यादव, आरोही प्रजापति और शिवानी सिंह शामिल हैं। वहीं, अंडर-19 में जैनब हसन और रिया पटेल दमखम दिखाएंगी।