फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Offered prayers to Goddess Katyayani and sought blessings/made wishes.

Pratapgarh News: मां कात्यायनी का पूजन कर मांगीं मन्नतें

Fri, 16 Oct 2026 11:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:10 PM IST
विज्ञापन
Offered prayers to Goddess Katyayani and sought blessings/made wishes.
कोहड़ौर के चंदीपुर धाम में मां शेरावाली का भव्य स्वरुप। संवाद
नवरात्र के छठवें दिन शुक्रवार को भक्तों ने मां आदि शक्ति के कात्यायनी स्वरूप का दर्शन-पूजन किया। बेल्हा देवी धाम में भोर में महाआरती के बाद दर्शन-पूजन शुरू हुआ। कोहड़ौर स्थित मां चंदीपुर देवी धाम में भी भक्तों ने पूजन-अर्चन किया।
विज्ञापन

रानीगंज के मां वाराही देवी धाम, मां चंद्रिकन देवी धाम, शहर के बलीपुर स्थित मां दुर्गा मंदिर में भक्तों ने आराधना की। देवी पंडालों में जागरण कर महिलाओं ने भक्ति गीत प्रस्तुत किए।
विज्ञापन

बाल गोपाल दुर्गा पूजा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र
फतनपुर बाजार स्थित श्री शिव सिद्ध मंदिर परिसर में बाल गोपाल दुर्गा पूजा समिति की ओर से पंडाल सजाया गया है। पुजारी वीरेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर झांकी का मंचन होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


महिलाओं ने किया कन्या पूजन
मां अष्टभुजा देवी धाम में शुक्रवार को सुबह से ही भक्तों की कतार लगी रही। मां के जयकारों से पूरा धाम भक्तिमय बना हुआ है। बृहस्पतिवार को श्रद्धालुओं ने कन्या पूजन किया। दुरदुरिया पूजन भी किया गया। इस दौरान मंदिर के पुजारी राम अंजोर तिवारी की मौजूदगी रही।

कोहड़ौर के चंदीपुर धाम में मां शेरावाली का भव्य स्वरुप। संवाद

कोहड़ौर के चंदीपुर धाम में मां शेरावाली का भव्य स्वरुप। संवाद

कोहड़ौर के चंदीपुर धाम में मां शेरावाली का भव्य स्वरुप। संवाद

कोहड़ौर के चंदीपुर धाम में मां शेरावाली का भव्य स्वरुप। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed