Pratapgarh News: मां कात्यायनी का पूजन कर मांगीं मन्नतें

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रानीगंज के मां वाराही देवी धाम, मां चंद्रिकन देवी धाम, शहर के बलीपुर स्थित मां दुर्गा मंदिर में भक्तों ने आराधना की। देवी पंडालों में जागरण कर महिलाओं ने भक्ति गीत प्रस्तुत किए।फतनपुर बाजार स्थित श्री शिव सिद्ध मंदिर परिसर में बाल गोपाल दुर्गा पूजा समिति की ओर से पंडाल सजाया गया है। पुजारी वीरेंद्र नाथ पांडेय ने बताया कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर झांकी का मंचन होगा।महिलाओं ने किया कन्या पूजनमां अष्टभुजा देवी धाम में शुक्रवार को सुबह से ही भक्तों की कतार लगी रही। मां के जयकारों से पूरा धाम भक्तिमय बना हुआ है। बृहस्पतिवार को श्रद्धालुओं ने कन्या पूजन किया। दुरदुरिया पूजन भी किया गया। इस दौरान मंदिर के पुजारी राम अंजोर तिवारी की मौजूदगी रही।