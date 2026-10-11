Pratapgarh News: पहले दिन विंध्याचल धाम के लिए नहीं मिले यात्री, डिपो में खड़ी रहीं बसें

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रोडवेज प्रशासन ने प्रतापगढ़ से विंध्याचल धाम के लिए पांच बसों के संचालन की योजना बनाई थी लेकिन यात्री नहीं मिले। एआरएम सत्य प्रकाश ने कहा कि आगे के दिनों में यात्री आएंगे तो बसें विंध्यवासनी धाम भेजी जाएंगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रचार-प्रसार तेज किया गया है।

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शारदीय नवरात्र पर विंध्यवासिनी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज ने विशेष बस सेवा शुरू की है, लेकिन पहले दिन उसे यात्री नहीं मिले। इस वजह से बसें डिपो में ही खड़ी रहीं।