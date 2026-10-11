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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   No passengers turned up for Vindhyachal Dham on the first day; buses remained parked at the depot.

Pratapgarh News: पहले दिन विंध्याचल धाम के लिए नहीं मिले यात्री, डिपो में खड़ी रहीं बसें

Sun, 11 Oct 2026 11:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:13 PM IST
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No passengers turned up for Vindhyachal Dham on the first day; buses remained parked at the depot.
शारदीय नवरात्र पर विंध्यवासिनी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज ने विशेष बस सेवा शुरू की है, लेकिन पहले दिन उसे यात्री नहीं मिले। इस वजह से बसें डिपो में ही खड़ी रहीं।
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रोडवेज प्रशासन ने प्रतापगढ़ से विंध्याचल धाम के लिए पांच बसों के संचालन की योजना बनाई थी लेकिन यात्री नहीं मिले। एआरएम सत्य प्रकाश ने कहा कि आगे के दिनों में यात्री आएंगे तो बसें विंध्यवासनी धाम भेजी जाएंगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रचार-प्रसार तेज किया गया है।
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