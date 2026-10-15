Pratapgarh News: करण वैष्णवी और वंदना की उन्नत किस्में बढ़ाएंगी गेहूं की पैदावार

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जिला कृषि अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बीते साल 1.51 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की बोआई हुई थी। इस बार रकबा बढ़ने की संभावना है। किसानों को गेहूं की अच्छी पैदावार हो, इसको देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर और भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के संयुक्त प्रयास से बीज मंगाए गए हैं।उन्होंने बताया कि नई किस्मों से प्रति हेक्टेयर करीब 20 क्विंटल तक गेहूं की अधिक पैदावार होगी। जबकि अभी तक प्रति हेक्टेयर करीब 60 से 65 क्विंटल गेहूं की पैदावार होती है। उन्होंने बताया कि गेहूं की बोआई 15 से 30 नवंबर के बीच बोआई करने से पैदावार बढ़ने की संभावना रहती है।बीज पर मिलेगा 50 फीसदी अनुदानजिला कृषि अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बीज पर अनुदान के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। इसके बाद पंजीकृत मोबाइल पर मैसेज जाएगा। स्थानीय बीज क्रय केंद्र पर किसानों को 50 फीसदी अनुदान पर गेहूं का बीज मिल सकेगा।