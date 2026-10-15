फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Improved wheat varieties 'Karan Vaishnavi' and 'Vandana' will boost wheat yields.

Pratapgarh News: करण वैष्णवी और वंदना की उन्नत किस्में बढ़ाएंगी गेहूं की पैदावार

Thu, 15 Oct 2026 10:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 10:53 PM IST
विज्ञापन
Improved wheat varieties 'Karan Vaishnavi' and 'Vandana' will boost wheat yields.
जिले के किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने और गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए जिला कृषि विभाग ने दो नई किस्में के बीज क्रय केंद्रों पर पहुंचाए हैं। करण वैष्णवी और करण वंदना गेहूं की आधुनिक किस्में गेहूं की पैदावार बढ़ाएंगी। दावा है कि किसान पांच क्विंटल प्रति बीघा अधिक पैदावार कर सकेंगे। जिला कृषि विभाग के अनुसार, जिले में इस बार 5,444 क्विंटल करण वैष्णवी और करण वंदना उन्नत किस्म की बोआई की जाएगी।
विज्ञापन

जिला कृषि अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बीते साल 1.51 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की बोआई हुई थी। इस बार रकबा बढ़ने की संभावना है। किसानों को गेहूं की अच्छी पैदावार हो, इसको देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर और भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के संयुक्त प्रयास से बीज मंगाए गए हैं।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि नई किस्मों से प्रति हेक्टेयर करीब 20 क्विंटल तक गेहूं की अधिक पैदावार होगी। जबकि अभी तक प्रति हेक्टेयर करीब 60 से 65 क्विंटल गेहूं की पैदावार होती है। उन्होंने बताया कि गेहूं की बोआई 15 से 30 नवंबर के बीच बोआई करने से पैदावार बढ़ने की संभावना रहती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बीज पर मिलेगा 50 फीसदी अनुदान
जिला कृषि अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बीज पर अनुदान के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। इसके बाद पंजीकृत मोबाइल पर मैसेज जाएगा। स्थानीय बीज क्रय केंद्र पर किसानों को 50 फीसदी अनुदान पर गेहूं का बीज मिल सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed