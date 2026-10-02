Pratapgarh News: सर्पदंश से होमगार्ड की मौत

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बुआपुर मखनापुर निवासी मायाराम पटेल (52) होमगार्ड में तैनात थे। उनकी ड्यूटी कस्तूरबा विद्यालय में लगी थी। ड्यूटी के दौरान बृहस्पतिवार भोर में उन्हें सांप ने डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने परिजनों को फोन किया। परिजन मौके पर पहुंचे और प्रयागराज के लिए लेकर निकल पड़े। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।बेटे अभय प्रताप पटेल ने बताया कि पिता ने ही सर्पदंश की जानकारी दी थी। सूचना पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मृतक के छह बेटी और एक बेटा है। पांच बेटियों की शादी हो चुकी है। सबसे छोटा बेटा अभय है। परिजनों में चीख-पुकार मची रही।