Pratapgarh News: आरोग्य मेला... हड़ताल ने किया पस्त, कई पीएचसी में ताला

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मीराभवन पीएचसी में दोपहर 12 बजेदोपहर 12 बजे मीराभवन पीएचसी के मुख्यद्वार पर ताला लटका था। यहां संविदा पर तैनात डॉ. सचिन और उनके एक भी सहयोगी कर्मचारी नहीं आए। बुखार से पीड़ित माया देवी ने बताया कि सुबह 10 बजे से आई हूं, अस्पताल बंद है। दो घंटे तक इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। अजीत नगर और अचलपुर में भी यही हाल रहा।पीएचसी बीरापुर में दोपहर एक बजेपीएचसी में तैनात संविदा के आयुष चिकित्सक डॉ. नारेंद्र मौर्य और फार्मासिस्ट के हड़ताल पर जाने के कारण मेला नहीं लगा। एक बजे पहुंचने पर मरीज डॉक्टर के इंतजार में बैठे रहे। जगतपुर निवासी विजय ने बताया कि बीरापुर पीएचसी गया तो वहां आरोग्य मेला नहीं लगा था। फिर जगतपुर पीएचसी पहुंचा। यहां डॉक्टर ने इलाज किया।पीएचसी रानीगंज कैथौला में दोपहर सवा एक बजेपीएचसी में डॉक्टर और फार्मासिस्ट तो थे मगर एलटी नहीं थे। मरीजों को जांच के लिए लालगंज सीएचसी पर भेजा जा रहा था। रविवार होने के कारण सीएचसी की पैथोलॉजी भी बंद थी।वर्जनहड़ताल के कारण कुछ केंद्रों पर सेवा बाधित हुई हैं। वैकल्पिक तौर पर नियमित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, 1,164 मरीजों का चिकित्सकों ने इलाज किया है। - डॉ. राजेश कुमार, उप मुख्य चिकित्साधिकारी नोडल आयुष्मान आरोग्य मेला।वर्जनजब तक सरकार मांगें नहीं मानेगी तब तक हम एनएचएम संविदा कर्मी अपनी सेवाएं नहीं देंगे। सरकार नियमित कर्मियों की तरह काम लेती है और दाम बहुत कम होती है। - बीपी सिंह, अध्यक्ष एनएचएम संघ प्रतापगढ़।