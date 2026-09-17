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Pratapgarh News: प्रधान डाकघर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, जनरेटर जला

Thu, 17 Sep 2026 11:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:32 PM IST
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Fire broke out in the main post office due to short circuit, generator burnt
प्रधान डाकघर के जनरेटर में लगी आग बुझाते दमकलकर्मी। सोशल मीडिया
सिविल लाइन स्थित प्रधान डाकघर परिसर में बृहस्पतिवार सुबह करीब 11:30 बजे शॉर्ट सर्किट से 25 केवीए क्षमता के जनरेटर में आग लग गई। जनरेटर से धुआं उठता देख डाकघर परिसर में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए।
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डाकघर के पीछे टीनशेड में लगे जनरेटर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। धुएं का गुबार उठने पर कर्मचारियों और आसपास के लोगों ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी। जनरेटर ऑपरेटर ने तत्काल मशीन बंद कर दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझ जाने से बड़ा हादसा टल गया। घटना में जनरेटर पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गया।
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सीनियर पोस्ट मास्टर संजय गुप्ता ने बताया कि जनरेटर में आग लगने की जानकारी मिलते ही बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी। जांच के बाद आपूर्ति बहाल कर दी गई।
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