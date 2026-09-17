Pratapgarh News: प्रधान डाकघर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, जनरेटर जला

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डाकघर के पीछे टीनशेड में लगे जनरेटर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। धुएं का गुबार उठने पर कर्मचारियों और आसपास के लोगों ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी। जनरेटर ऑपरेटर ने तत्काल मशीन बंद कर दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझ जाने से बड़ा हादसा टल गया। घटना में जनरेटर पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गया।सीनियर पोस्ट मास्टर संजय गुप्ता ने बताया कि जनरेटर में आग लगने की जानकारी मिलते ही बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी। जांच के बाद आपूर्ति बहाल कर दी गई।