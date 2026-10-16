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Pratapgarh News: छात्राओं ने संभाले प्रशासनिक दायित्व

Fri, 16 Oct 2026 11:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:09 PM IST
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Female students took on administrative responsibilities.
मिशन शक्ति के तहत नवरात्र के छठें दिन श्रीराम बालिका इंटर कॉलेज चिलबिला की छात्रा लक्ष्मी मौर्य
मिशन शक्ति के तहत नवरात्र के छठवें दिन शुक्रवार को श्री राम बालिका इंटर कॉलेज चिलबिला की कक्षा 11वीं की छात्रा लक्ष्मी मौर्या को एक दिन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रभार दिया गया। डीआईओएस के रूप में लक्ष्मी ने जनपद के समस्त राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं वित्तविहीन, मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को जनपद, मंडल एवं राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी के आयोजन के संबंध में पत्र भेजा।
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इसी प्रकार पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 12वीं की छात्रा वर्षा कौशल को सह जिला विद्यालय निरीक्षक का दायित्व सौंपा गया। इधर, अमर जनता इंटर कॉलेज पूरे वैष्णव कटरा गुलाब सिंह की कक्षा 12वीं की छात्रा याशिका वर्मा को एक दिन के लिए वित्त एवं लेखाधिकारी का प्रभार प्रदान किया गया।
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