फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Farmers receiving encouragement through grants; funds transferred to 190 accounts

Pratapgarh News: अनुदान से किसानों को मिल रहा प्रोत्साहन, 190 खातों में भेजी धनराशि

Fri, 16 Oct 2026 11:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:07 PM IST
विज्ञापन
Farmers receiving encouragement through grants; funds transferred to 190 accounts
उद्यान विभाग में अनुदान के लिए पंजीयन कराते किसान। संवाद
कोल्ड स्टोरेज भंडारण प्रभार अनुदान योजना से आलू की खेती करने वाले सैकड़ों किसानों को सहूलियत मिली है। जिला उद्यान विभाग ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 190 किसानों के खाते में 10.51 लाख रुपये अनुदान राशि भेजी है। जबकि 291 किसानों को जल्द ही राशि भेज दी जाएगी।
विज्ञापन

जिला उद्यान अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि 19 हजार किसान जिले में आलू की खेती करते हैं। बाजार में आलू का थोक मूल्य कम होने के कारण कोल्ड स्टोरेज में रखी गई आलू की निकासी पर सरकार किसानों को प्रति क्विंटल 100 रुपये का अनुदान प्रदान कर रही है।
विज्ञापन

जिले के 11 कोल्ड स्टोरेज में 37 हजार मीट्रिक टन आलू का भंडारण किया था। इसमें 21 हजार मीट्रिक टन आलू की निकासी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अनुदान योजना के तहत 481 किसानों ने आवेदन किया। इनमें से 190 किसानों के खाते में धनराशि भेजी जा चुकी है। किसान योजना का लाभ उठाने के लिए 31 अक्तूबर तक आवेदन होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

ऐसे करें आवेदन
- कोल्ड स्टोरेज संचालक के माध्यम से किसान ऑनलाइन आवेदन करें।
- खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमा-निकासी पर्ची की छाया प्रति लगाएं।
- कोल्ड स्टोरेज संचालक विभागीय पोर्टल पर किसान का आवेदन दर्ज कराएंगे।
- जिला उद्यान विभाग से किसान के बैंक खाते में अनुदान राशि भेजी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed