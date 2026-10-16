Pratapgarh News: अनुदान से किसानों को मिल रहा प्रोत्साहन, 190 खातों में भेजी धनराशि

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला उद्यान अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि 19 हजार किसान जिले में आलू की खेती करते हैं। बाजार में आलू का थोक मूल्य कम होने के कारण कोल्ड स्टोरेज में रखी गई आलू की निकासी पर सरकार किसानों को प्रति क्विंटल 100 रुपये का अनुदान प्रदान कर रही है।जिले के 11 कोल्ड स्टोरेज में 37 हजार मीट्रिक टन आलू का भंडारण किया था। इसमें 21 हजार मीट्रिक टन आलू की निकासी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अनुदान योजना के तहत 481 किसानों ने आवेदन किया। इनमें से 190 किसानों के खाते में धनराशि भेजी जा चुकी है। किसान योजना का लाभ उठाने के लिए 31 अक्तूबर तक आवेदन होंगे।- कोल्ड स्टोरेज संचालक के माध्यम से किसान ऑनलाइन आवेदन करें।- खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमा-निकासी पर्ची की छाया प्रति लगाएं।- कोल्ड स्टोरेज संचालक विभागीय पोर्टल पर किसान का आवेदन दर्ज कराएंगे।- जिला उद्यान विभाग से किसान के बैंक खाते में अनुदान राशि भेजी जाएगी।