Pratapgarh News: राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में आठ खिलाड़ी चयनित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:15 PM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:15 PM IST
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पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता के लिए प्रतापगढ़ की आठ खिलाड़ियों का चयन मंडलीय टीम में हुआ है। अलीगढ़ में 12 से 17 अक्तूबर तक आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में खिलाड़ी दम दिखाएंगी।
चयनित खिलाड़ियों में प्रिंसी यादव, जैनब हसन, आरोही प्रजापति, रिया गौड़, वानिया सैफ, तवस्सुम बानो, श्रेयांशी प्रजापति और निकहत परवीन शामिल हैं। सभी खिलाड़ी शनिवार देर शाम प्रतापगढ़ जंक्शन से प्रयागराज के लिए रवाना हुईं।
प्रयागराज से मैनेजर आशुतोष के नेतृत्व में टीम ट्रेन से अलीगढ़ के लिए रवाना हुई। मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ रेलवे जंक्शन पर अनवर हॉकी सोसाइटी के सचिव खुर्शीद अली, कोच मो. जसीम, विजय यादव, अनुराग सिंह और अलाउद्दीन ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देकर विदा किया।
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चयनित खिलाड़ियों में प्रिंसी यादव, जैनब हसन, आरोही प्रजापति, रिया गौड़, वानिया सैफ, तवस्सुम बानो, श्रेयांशी प्रजापति और निकहत परवीन शामिल हैं। सभी खिलाड़ी शनिवार देर शाम प्रतापगढ़ जंक्शन से प्रयागराज के लिए रवाना हुईं।
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प्रयागराज से मैनेजर आशुतोष के नेतृत्व में टीम ट्रेन से अलीगढ़ के लिए रवाना हुई। मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ रेलवे जंक्शन पर अनवर हॉकी सोसाइटी के सचिव खुर्शीद अली, कोच मो. जसीम, विजय यादव, अनुराग सिंह और अलाउद्दीन ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देकर विदा किया।
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