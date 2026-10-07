फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   DM visits Babu Patti; issues instructions to repair the library building.

Pratapgarh News: बाबू पट्टी पहुंचे डीएम, पुस्तकालय के भवन को दुरुस्त करने दिया निर्देश

Wed, 07 Oct 2026 11:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
DM visits Babu Patti; issues instructions to repair the library building.
रानीगंज के बाबू पट्टी में ग्रामीणों से बातचीत करते डीएम अ​भिषेक पांडेय। संवाद
डीएम अभिषेक पांडेय ने बुधवार की शाम चार बजे बाबूपट्टी गांव पहुंचे। उन्होंने गांव में निर्मित हरिवंशराय पुस्तकालय का निरीक्षण किया। पुस्तकालय के जर्जर भवन को दुरुस्त कराकर पुस्तकें उपलब्ध कराने का आश्वासन दिए। रास्ते में बकरी चरा रही फूलन देवी पत्नी दिवंगत सीताराम हरिजन को जिलाधिकारी ने बुलाया। उसके घर गए और राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछताछ की।
विज्ञापन

महिला का टिनशेड बारिश में गिर गया था। उन्होंने लेखपाल शैलेंद्र पांडेय को फटकार लगाते हुए कहा कि इसको आपदा राहत कोष से सहायता क्यों नहीं मिली। डीएम ने गांव के आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। भवन जर्जर हाल में था। यह देख डीएम ने सीडीओ को गौरा सीडीपीओ शाहिना महमूद का एक माह का वेतन रोकने का निर्देश दिया।
विज्ञापन

डीएम ने बाबूपट्टी की मुसहर बस्ती से हरिवंशराय पुस्तकालय का निरीक्षण किया। जर्जर मार्ग को दुरुस्त कराने के लिए पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया। इस दौरान ग्राम प्रधान विकास यादव, कमलेश मिश्रा, रजनीश श्रीवास्तव, शुभ श्रीवास्तव, दशरथ, धीरेंद्र मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed