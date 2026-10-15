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Pratapgarh News: दिल्ली-लखनऊ का सफर हुआ आसान, आज से चलेंगी स्पेशल बसें

Thu, 15 Oct 2026 12:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Thu, 15 Oct 2026 12:41 AM IST
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Delhi-Lucknow travel made easier; special buses to run starting today
दिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने राहत दी है। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी के यात्रियों की सहूलियत के लिए स्पेशल बसों का संचालन बृहस्पतिवार से शुरू होगा।
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एआरएम सत्य प्रकाश यादव ने बताया कि दिवाली पर परदेस से घर आने-जाने में यात्रियों को दिक्कत होती है। अभी तक दिल्ली के लिए निगम की दो बसें चलती थीं, अब संख्या बढ़ाकर पांच कर दी गई है।
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कानपुर के लिए तीन, लखनऊ के लिए पांच, वाराणसी के लिए दो और अयोध्या के लिए दो बसें चलेंगी। इससे त्योहार पर घर आने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी।

बसों का समय

दिल्ली के लिए - सुबह 4 बजे, 7 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 4 बजे और रात 9 बजे।

कानपुर के लिए - सुबह 5 बजे, 11 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 4 बजे और रात 8 बजे।

लखनऊ के लिए - सुबह 4 बजे, 7 बजे, 11 बजे, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।

अयोध्या के लिए - सुबह 11 बजे और शाम 4 बजे।

वाराणसी के लिए - सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे।

छठ पूजा तक सभी चालकों और परिचालकों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। जिस मार्ग पर 25 से अधिक यात्री होंगे, वहां पहले बस भेजी जाएगी।-रवींद्र सिंह, आरएम, प्रयागराज।
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