Pratapgarh News: शहरी क्षेत्र की समितियों में दिन में दो बार डीएपी की आपूर्ति, आठ बजे खुलेंगे गोदाम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 10:53 PM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 10:53 PM IST
विज्ञापन
समितियों पर तालाबंदी, खाद के लिए किसानों में मारामारी शीर्षक से बृहस्पतिवार के अंक में खबर प्रकाशित होने के बाद सीडीओ डॉ. राम मोहन मीना ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने जिला कृषि अधिकारी को सभी समितियों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
अब 15 की जगह 25 ट्रकों से डीएपी की आपूर्ति होगी। शहरी क्षेत्र के आसपास की समितियों में हर दिन दो बार खाद भेजी जाएगी। अगर जिले में डीएपी की कमी होती है तो सुल्तानपुर से आपूर्ति होगी। साथ ही खाद गोदामों को सुबह 10 के बजाय आठ बजे से खोलने के निर्देश दिए गए हैं।
सीडीओ डॉ. राम मोहन मीना ने बताया कि आलू, सरसों, चना, मटर की बोआई के लिए जल्द ही सभी समितियों पर नियमित रूप से डीएपी पहुंचाई जाएगी। जिला कृषि अधिकारी को ट्रकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
शहर के आसपास वाली समितियों में दिन में दो बार डीएपी पहुंचाने और दूर स्थित समितियों पर एक बार ट्रक से आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। सचिवों को रोटेशन के अनुसार, डीएपी वितरण के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
विज्ञापन
अब 15 की जगह 25 ट्रकों से डीएपी की आपूर्ति होगी। शहरी क्षेत्र के आसपास की समितियों में हर दिन दो बार खाद भेजी जाएगी। अगर जिले में डीएपी की कमी होती है तो सुल्तानपुर से आपूर्ति होगी। साथ ही खाद गोदामों को सुबह 10 के बजाय आठ बजे से खोलने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
सीडीओ डॉ. राम मोहन मीना ने बताया कि आलू, सरसों, चना, मटर की बोआई के लिए जल्द ही सभी समितियों पर नियमित रूप से डीएपी पहुंचाई जाएगी। जिला कृषि अधिकारी को ट्रकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
शहर के आसपास वाली समितियों में दिन में दो बार डीएपी पहुंचाने और दूर स्थित समितियों पर एक बार ट्रक से आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। सचिवों को रोटेशन के अनुसार, डीएपी वितरण के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।