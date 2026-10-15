Pratapgarh News: मां स्कंद माता के गूंजे जयकारे, दर्शन- पूजन को उमड़ी भीड़

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शहर के बेल्हा देवी धाम देवी धाम में सुबह नौ बजे के बाद से भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। प्रवेश द्वार लेकर गर्भ गृह तक भक्तों की कतार दिखी। पूरा वातावरण जयकारे से गूंज उठा। इस दौरान जाम से राहत के लिए मुख्य मार्ग से ही बाइक एवं कार पर रोक लगा दी गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की जगह-जगह तैनाती रही।इधर, मां चंद्रिकन देवी धाम में दर्शन-पूजन को लेकर भक्तों की कतार लगी रही। सुबह महाआरती के बाद दर्शन-पूजन का क्रम शुरू हुआ। स्थानीय भक्तों के साथ ही रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर जिले से भी पहुंचे।मां वाराही देवी धाम में भी भक्ति और आस्था की विहंगम झांकी दिखी। दर्शन-पूजन के लिए भक्तों की कतार लगी रही। शाम को महाआरती में दर्शन-पूजन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी रही।