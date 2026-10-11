Pratapgarh News: मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और कर्मियों के अवकाश पर लगी रोक

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सीएमएस डॉ. शैलेंद्र कुशवाहा ने बताया कि नेत्र वार्ड को सेफ हाउस बना दिया। इस वार्ड में प्रत्येक शिफ्ट में एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल स्टाफ व एक वार्डबॉय की ड्यूटी भी लगाई गई है। साथ ही बर्न वार्ड में दवाओं, ड्रेसिंग किट और अतिरिक्त बेड की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं।किसी भी घटना से निपटने के लिए इमरजेंसी, ब्लड बैंक और औषधि भंडार को 24 घंटे सक्रिय किया गया है। एंबुलेंस सेवा अलर्ट पर है। सभी विभागों को रोस्टर के अनुसार ड्यूटी सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं।