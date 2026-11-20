कुंडा के बेंती राजभवन में शुक्रवार को धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि दिव्य दरबार चमत्कार नहीं है। यह सनातनियों को हनुमान जी से जोड़ने का काम है। इस दौरान छह लोगों की अर्जी लगी। उनकी समस्याएं सुन बागेश्वर पीठाधीश्वर ने समाधान बताए।

उन्होंने संन्यासी बाबा का स्मरण करते हुए दोपहर करीब 12 बजे दिव्य दरबार लगाया। उन्होंने कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के साथ हनुमान जी की पूजा की। उन्होंने कहा कि दरबार लगाने का मतलब अंध विश्वास फैलाना नहीं है। इसका उद्देश्य है कि हिंदू नकली चमत्कार पीछे चर्च की प्रार्थना में न जाएं। वो नकली चमत्कार दिखाकर हिंदुओं को प्रभावित कर सकते हैं तो हम हनुमान जी की कृपा से असली चमत्कार दिखाकर उनकी घर वापसी क्यों नहीं कर सकते हैं।

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सिद्धियां आदिकाल से चली आ रहीं हैं। कहीं महान संतों को सिद्धियां प्राप्त हुईं। जिनके कारण राजा भैया का नाम रघुराज प्रताप सिंह रखा गया, वैसे पूज्य संत देवरहा बाबा के पास खेचरी सिद्धि थी, बाबा नीम करौरी को भी सिद्धि प्राप्त थी। उन्होंने अपने दादा गुरु के पास सिद्धि होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, वह उनकी मन की बात को सुन लेते थे।

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आगे कहा कि जो दवा से ठीक होना है उसे दवा से ठीक किया जाता है। इसलिए हम कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। हनुमान जी भी संजीवनी लाने गए थे। पंचायत सचिव ने कहा- बेटा शैतानी करता है। कुंडा के पंचायत सचिव अहिबरनपुर निवासी राजकुमार मिश्रा ने अर्जी लगाई थी। वह पत्नी के साथ पहुंचे थे। बाबा ने पर्चा खोलते हुए कहा कि अब बेटे की वजह से तुम्हारी नाक नहीं कटेगी। बेटे को सदबुधि प्राप्त होगी। बाबा ने कहा कि बह्म देव नाराज हैं। पूजा करा लें।