Pratapgarh News: अर्पित खंडेलवाल बने श्रीमूर्ति विसर्जन समिति के प्रबंधक

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इससे पहले कोषाध्यक्ष अभय केसरवानी ने पिछले वर्ष के आय-व्यय का ब्योरा प्रस्तुत किया। चुनाव के लिए सुरेश मास्टर को निर्वाचन अधिकारी और अजय मिश्रा को सहायक बनाया गया। अध्यक्षता विजय सिंह बजरंगी और संचालन पंकज कौशल ने किया। इस दौरान विष्णु सोनी, विनय जायसवाल, आशीष गुप्ता, दिनेश यादव मौजूद रहे।

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चौक ठठेरी बाजार स्थित निजी प्रतिष्ठान में रविवार देर शाम श्रीमूर्ति विसर्जन समिति की बैठक हुई। इसमें प्रबंधक पद के लिए चुनाव कराया गया। व्यापारी नेता अर्पित खंडेलवाल के नाम का प्रस्ताव अभय केसरवानी ने रखा। ओम प्रकाश उमर वैश्य और दुर्गेश वर्मा ने अनुमोदन किया। इसके बाद अर्पित को सर्वसम्मति से प्रबंधक चुना गया।