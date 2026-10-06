फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Arpit Khandelwal appointed Manager of the Shrimurti Visarjan Samiti.

Pratapgarh News: अर्पित खंडेलवाल बने श्रीमूर्ति विसर्जन समिति के प्रबंधक

Tue, 06 Oct 2026 12:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:37 AM IST
विज्ञापन
Arpit Khandelwal appointed Manager of the Shrimurti Visarjan Samiti.
श्रीमूर्ति विसर्जन समिति के नवनियुक्त पदा​धिकारी। संगठन
चौक ठठेरी बाजार स्थित निजी प्रतिष्ठान में रविवार देर शाम श्रीमूर्ति विसर्जन समिति की बैठक हुई। इसमें प्रबंधक पद के लिए चुनाव कराया गया। व्यापारी नेता अर्पित खंडेलवाल के नाम का प्रस्ताव अभय केसरवानी ने रखा। ओम प्रकाश उमर वैश्य और दुर्गेश वर्मा ने अनुमोदन किया। इसके बाद अर्पित को सर्वसम्मति से प्रबंधक चुना गया।
विज्ञापन

इससे पहले कोषाध्यक्ष अभय केसरवानी ने पिछले वर्ष के आय-व्यय का ब्योरा प्रस्तुत किया। चुनाव के लिए सुरेश मास्टर को निर्वाचन अधिकारी और अजय मिश्रा को सहायक बनाया गया। अध्यक्षता विजय सिंह बजरंगी और संचालन पंकज कौशल ने किया। इस दौरान विष्णु सोनी, विनय जायसवाल, आशीष गुप्ता, दिनेश यादव मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed