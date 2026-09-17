Pratapgarh News: अजगरा में द्वापर की झांकी, जीवंत हो उठी पौराणिकता
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:31 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:31 PM IST
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हजारों वर्ष पूर्व अजगरा की धरती पर यक्ष और युधिष्ठिर के बीच धर्म, समाज, जीवन, तकनीक और नैतिक मूल्यों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बृहस्पतिवार को संवाद हुआ। जब अजगरा अष्ट बीच विभिन्न विषयों पर यक्ष-प्रश्नों चक्र शुरू हुआ तो कलियुग के अजगरा में द्वापर तस्वीर उभर आई। साथ ही पौराणिकता भी जीवंत हो उठी।
प्रश्न नारी शक्ति की स्वतंत्रता पर थे... प्रश्न आधुनिक तकनीक से पर्यावरण की समृद्धता कैसे बचेगी... प्रश्न थे नई बहू घर की परंपराओं में यदि तालमेल अगर नहीं बैठा पाती है तो क्या करें.... इस पर संवाद शुरू हुआ तो हर किसी का मन संवाद पर केंद्रित हो उठा। फाइनल राउंड में चार प्रतिभागियों के बीच संवाद में भी कई सामाजिक प्रश्न भी उछले और तर्कों की कसौटी पर इन्हें कसा गया। फाइनल राउंड में जीतने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।
प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि अजगरा महोत्सव की इस परंपरा को जीवंत रखना होगा। इससे न सिर्फ यहां की पौराणिकता को वैश्विक पहचान मिलेगी, बल्कि आध्यात्मिकता को भी बल मिलेगा। उन्होंने प्रतिभागियों को सम्मानित किया। मौके पर डीएम अभिषेक पांडेय, सीडीओ डॉ. राम मोहन मीणा, जिला कृषि अधिकारी अशोक कुमार, उप कृषि निदेशक अश्विनी कुमार सिंह, समाजसेवी रोशन लाल उमरवैश्य आदि मौजूद रहे।
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आशीर्वाद के दीयों से रोशन हुआ पौराणिक सरोवर
सेवा दिवस-आशीर्वाद का दीया थीम पर अजगरा में तालाब के किनारे दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, लाभार्थियों एवं आम लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस मौके पर विधायक विश्वनाथगंज जीत लाल पटेल, डीएम, सीडीओ समेत अन्य लोगों ने दीप जलाए।
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प्रश्न नारी शक्ति की स्वतंत्रता पर थे... प्रश्न आधुनिक तकनीक से पर्यावरण की समृद्धता कैसे बचेगी... प्रश्न थे नई बहू घर की परंपराओं में यदि तालमेल अगर नहीं बैठा पाती है तो क्या करें.... इस पर संवाद शुरू हुआ तो हर किसी का मन संवाद पर केंद्रित हो उठा। फाइनल राउंड में चार प्रतिभागियों के बीच संवाद में भी कई सामाजिक प्रश्न भी उछले और तर्कों की कसौटी पर इन्हें कसा गया। फाइनल राउंड में जीतने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।
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प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि अजगरा महोत्सव की इस परंपरा को जीवंत रखना होगा। इससे न सिर्फ यहां की पौराणिकता को वैश्विक पहचान मिलेगी, बल्कि आध्यात्मिकता को भी बल मिलेगा। उन्होंने प्रतिभागियों को सम्मानित किया। मौके पर डीएम अभिषेक पांडेय, सीडीओ डॉ. राम मोहन मीणा, जिला कृषि अधिकारी अशोक कुमार, उप कृषि निदेशक अश्विनी कुमार सिंह, समाजसेवी रोशन लाल उमरवैश्य आदि मौजूद रहे।
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आशीर्वाद के दीयों से रोशन हुआ पौराणिक सरोवर
सेवा दिवस-आशीर्वाद का दीया थीम पर अजगरा में तालाब के किनारे दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, लाभार्थियों एवं आम लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस मौके पर विधायक विश्वनाथगंज जीत लाल पटेल, डीएम, सीडीओ समेत अन्य लोगों ने दीप जलाए।