Pratapgarh News: 20 कंपनियां करेंगी 3000 से अधिक पदों पर भर्ती

विज्ञापन

इस मेले में निजी क्षेत्र की 20 प्रतिष्ठित कंपनियां 3000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती करेंगी। चयनित अभ्यर्थियों को 10000 रुपये से 30000 रुपये तक का मासिक वेतन मिलेगा। हाईस्कूल, इंटर, स्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक, बीटेक और एमबीए उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र हैं।अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित है। इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार संगम पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन के बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, अंक पत्र और जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति साथ लानी होगी। मेले में प्रतिभाग के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।