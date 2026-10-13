फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   1,000 subsidy on potato seeds for farmers

Pratapgarh News: किसानों को आलू बीज पर 1000 रुपये अनुदान

Tue, 13 Oct 2026 11:14 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:14 PM IST
विज्ञापन
1,000 subsidy on potato seeds for farmers
प्रतापगढ़। जिला उद्यान अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने वर्ष 2026-27 के लिए आलू बीज की बिक्री दरें निर्धारित की हैं। जनपद के आलू उत्पादक किसानों को सभी प्रजातियों के आलू बीज पर 1000 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान मिलेगा।
विज्ञापन

अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को विभागीय वेबसाइट potato.uphorticulture.in पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के लिए बैंक पासबुक, आधार कार्ड की छायाप्रति, एक पासपोर्ट आकार का फोटो और मोबाइल नंबर आवश्यक है।
विज्ञापन

आधारित प्रथम बीज आकार के आलू बीज की दर 3,630 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। आधारित द्वितीय बीज आकार की दर 3,480 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित हुई है। प्रथम बड़े आकार के बीज की दर 3,040 रुपये प्रति क्विंटल व द्वितीय बड़े आकार के बीज की दर 2,980 रुपये प्रति क्विंटल है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed