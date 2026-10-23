Pilibhit News: पेड़ से लटका मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

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गांव अलकथान निवासी अजयपाल (32) पुत्र ठाकुरदास बृहस्पतिवार सुबह करीब 11 बजे धान काटने के लिए दरांती लेकर घर से निकले थे।

दोपहर करीब दो बजे ग्रामीणों ने गांव से लगभग 300 मीटर दूर खेत में शीशम के पेड़ से प्लास्टिक की पतली रस्सी के सहारे उसका शव लटका देखा। जानकारी होने पर परिजन मौके पर पहुंचे। सीओ राहुल पांडे ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गांव अलकथान निवासी अजयपाल (32) पुत्र ठाकुरदास बृहस्पतिवार सुबह करीब 11 बजे धान काटने के लिए दरांती लेकर घर से निकले थे।दोपहर करीब दो बजे ग्रामीणों ने गांव से लगभग 300 मीटर दूर खेत में शीशम के पेड़ से प्लास्टिक की पतली रस्सी के सहारे उसका शव लटका देखा। जानकारी होने पर परिजन मौके पर पहुंचे। सीओ राहुल पांडे ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

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बरखेड़ा। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव अलकथान में बृहस्पतिवार दोपहर गांव के बाहर खेत में शीशम के पेड़ से एक युवक का शव लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम से जांच कराने के बाद आवश्यक कार्रवाई की है। परिजन ने युवक की हत्या करने की आशंका जताई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।