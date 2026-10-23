Pilibhit News: शारदा नदी में शुरू हुआ नाव का संचालन, आवागमन करने वालों को राहत

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शारदा नदी पार आवागमन के लिए हर साल शारदा नदी पर पैंटून पुल बनाया जाता है। बाढ़ की आशंका पर पुल को हटाने की तिथि 15 जून और नदी का जलस्तर कम होने पर पैंटून पुल से आवागमन शुरू कराने की तिथि 15 अक्तूबर निर्धारित है। मगर कई सालों से पुल निर्धारित तिथि पर हटा तो लिया जाता है। मगर निर्धारित तिथि पर पैंटून पुल तैयार नहीं हो पाता। नदी का जलस्तर कम होने पर बृहस्पतिवार से शारदा नदी में पीडब्ल्यूडी की ओर से नाव का संचालन शुरू करा दिया गया। इससे लोग नाव से नदी पार कर सकेंगे। एसडीएम नागेंद्र पांडेय ने बताया कि नाव के संचालन से लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।

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पूरनपुर। शारदा पार के लोगों के आवागमन के लिए शारदा नदी में बृहस्पतिवार से नाव का संचालन शुरू करा दिया गया। इससे तहसील मुख्यालय के लिए आवागमन करने वालों ने राहत की सांस ली। मगर नाव से नदी पार करने के बाद लोगों को अभी कई किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी होगी। नाव से आवागमन न करने वाले लोगों को 30 की जगह 130 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है।