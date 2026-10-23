Pilibhit News: रंजिश में दो पक्षों में संघर्ष महिलाओं समेत 11 घायल

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इसके बाद दोनों पक्षों ने घुंघचाई थाने पहुंचकर एक-दूसरे के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी विधि भूषण मौर्य ने बताया कि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है। घटनास्थल पर पुलिस टीम पहुंची थी। आगे की कार्रवाई की जा रही है। संवाद

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घुंघचाई। रंजिश को लेकर बृहस्पतिवार को दिलावरपुर गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों ओर से लाठी-डंडे और धारदार हथियार चलने से महिलाओं समेत 11 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने घायलों को उपचार और मेडिकल के लिए सीएचसी भेजा। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घुंघचाई चौकी क्षेत्र के दिलावरपुर गांव निवासी रामनिवास का पड़ोस के भगवानदीन पुत्र नेतराम से विवाद चल रहा है। बृहस्पतिवार को इसी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों ओर से गाली-गलौज शुरू हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग लाठी-डंडे और धारदार हथियार लेकर आमने-सामने आ गए। मारपीट में एक पक्ष के ताराचंद्र, किशन कुमार, अजय कुमार, सुंदरा देवी और हृदयांश घायल हो गए। वहीं, दूसरे पक्ष के नेतराम, श्यामाचरण, संजय, सुनील कुमार, जगरानी और विमला देवी को चोटें आईं। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को मेडिकल के लिए सीएचसी भेजा।