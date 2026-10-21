Pilibhit News: किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया युवक, रिपोर्ट दर्ज

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घुंघचाई। थाना क्षेत्र के गांव निवासी ग्रामीण ने बताया कि 17 अक्तूबर को वह पूरे परिवार के साथ गांव में हो रही रामायण देखने गया था। उसकी नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी। इसी का फायदा उठाकर पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी युवक रात करीब 12 बजे उसके घर पहुंचा और बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। आरोप है कि उसकी पुत्री को ले जाने में युवक के अलावा दो अन्य लोग भी शामिल है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर युवक बबलू, रोहित और आरिफ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरु कर दी है। सीओ विधि भूषण मौर्या ने बताया कि मामले में पुलिस को किशोरी को बरामद करने के निर्देश दिए हैं। संवाद