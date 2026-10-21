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Pilibhit News: राम ने तोड़ा धनुष, सीता ने पहनाई वरमाला

Wed, 21 Oct 2026 12:36 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Wed, 21 Oct 2026 12:36 AM IST
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Rama broke the bow, Sita wore the wedding ring
पूरनपुर। रामलीला मेला में रौनक बढ़ने लगी। मंगलवार को मेला में धनुष यज्ञ की लीला का मंचन किया गया। श्रीराम के धनुष उठाकर तोड़ते ही दर्शकों ने राम के जयकारे लगाए। बुधवार को लक्ष्मण-परशुराम संवाद की लीला का मंचन होगा। मेला कमेटी के प्रबंधक संजय कुमार झा ने बताया कि बुधवार को रामलीला मेला में लक्ष्मण-परशुराम संवाद और राम विवाह की अन्य लीलाओं का मंचन किया जाएगा।
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जिले के अन्य प्रमुख स्थानों पर रामलीला मेला समाप्त होने के बाद नगर के रामलीला मेला में दुकानें और खेल तमाशों के आने का क्रम शुरू होता है। दिवाली से एक दिन पहले यहां रावण वध की लीला और राजगद्दी की शोभायात्रा के साथ मेला समाप्त होता है। मेला में अब दुकानें पहुंचना शुरू हो गई हैं।
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