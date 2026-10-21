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Pilibhit News: दुर्गा जागरण में राज्यमंत्री ने लगाई हाजिरी

Wed, 21 Oct 2026 12:39 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Wed, 21 Oct 2026 12:39 AM IST
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Minister of State attends Durga Jagaran
अमरिया। राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने अमरिया क्षेत्र की नगरिया कॉलोनी में सोमवार रात आयोजित दुर्गा जागरण में भाग लिया। उन्होंने माता के दरबार में हाजिरी लगाई और नमन किया।
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कार्यक्रम में ब्लॉक प्रशासक निशांत सिंह ने बताया कि इस अवसर पर राज्य मंत्री ने माता की पूजा-अर्चना की। उन्होंने आशीर्वाद मांगा और लोक कल्याण की कामना की। नगरिया कॉलोनी में स्थित दुर्गा माता का यह जागरण क्षेत्र के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी जागरण में मौजूद रहे। सभी ने माता का आशीर्वाद लिया। संवाद
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