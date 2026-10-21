Pilibhit News: दुर्गा जागरण में राज्यमंत्री ने लगाई हाजिरी

विज्ञापन



कार्यक्रम में ब्लॉक प्रशासक निशांत सिंह ने बताया कि इस अवसर पर राज्य मंत्री ने माता की पूजा-अर्चना की। उन्होंने आशीर्वाद मांगा और लोक कल्याण की कामना की। नगरिया कॉलोनी में स्थित दुर्गा माता का यह जागरण क्षेत्र के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी जागरण में मौजूद रहे। सभी ने माता का आशीर्वाद लिया। संवाद

विज्ञापन

अमरिया। राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने अमरिया क्षेत्र की नगरिया कॉलोनी में सोमवार रात आयोजित दुर्गा जागरण में भाग लिया। उन्होंने माता के दरबार में हाजिरी लगाई और नमन किया।