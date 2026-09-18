Pilibhit News: नहर में गिरकर युवक की मौत
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:34 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:34 AM IST
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दियोरिया। मधवापुर बाजार से साइकिल से घर लौट रहे 38 वर्षीय युवक की ईंटगांव रजवाह नहर में गिरने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई की है। युवक नहर में कैसे गिरा, इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
थाना क्षेत्र के गांव पकड़िया बिंदुआ निवासी मनोज कुमार (38) बृहस्पतिवार को मधवापुर बाजार गए थे। वहां से वह साइकिल से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान ईंटगांव रजवाह नहर में गिर गए। बताया जा रहा है कि वह अपने आप नहर में कूद गए थे, हालांकि ऐसा करने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। बीसलपुर सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि नहर में गिरने से युवक की मौत हुई है। संवाद
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थाना क्षेत्र के गांव पकड़िया बिंदुआ निवासी मनोज कुमार (38) बृहस्पतिवार को मधवापुर बाजार गए थे। वहां से वह साइकिल से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान ईंटगांव रजवाह नहर में गिर गए। बताया जा रहा है कि वह अपने आप नहर में कूद गए थे, हालांकि ऐसा करने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। बीसलपुर सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि नहर में गिरने से युवक की मौत हुई है। संवाद
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