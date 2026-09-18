फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Youth dies after falling into canal

Pilibhit News: नहर में गिरकर युवक की मौत

Fri, 18 Sep 2026 01:34 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:34 AM IST
विज्ञापन
Youth dies after falling into canal
दियोरिया। मधवापुर बाजार से साइकिल से घर लौट रहे 38 वर्षीय युवक की ईंटगांव रजवाह नहर में गिरने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई की है। युवक नहर में कैसे गिरा, इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन

थाना क्षेत्र के गांव पकड़िया बिंदुआ निवासी मनोज कुमार (38) बृहस्पतिवार को मधवापुर बाजार गए थे। वहां से वह साइकिल से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान ईंटगांव रजवाह नहर में गिर गए। बताया जा रहा है कि वह अपने आप नहर में कूद गए थे, हालांकि ऐसा करने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। बीसलपुर सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि नहर में गिरने से युवक की मौत हुई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed