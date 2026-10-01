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Pilibhit News: नौगवां अंडरपास में भरा पानी, आवागमन में दिक्कत

Thu, 01 Oct 2026 12:52 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:52 AM IST
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Waterlogging in Naugawan underpass; commuting disrupted.
नौगवां अंडरपास का हाल। संवाद
फोटो 36
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पीलीभीत। शहर के नौगवां अंडरपास के नीचे जलभराव होने से राहगीरों को इन दिनों आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद अंडरपास के नीचे सड़क पर पानी जमा हो गया है। इससे दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक दिक्कत हो रही है। कई वाहन चालक पानी से बचने के लिए फ्लाइओवर का लंबा रास्ता पकड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलनिकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के बाद यहां अक्सर पानी भर जाता है। इससे राहगीरों के साथ आसपास के दुकानदारों को भी परेशानी होती है। लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय में जलनिकासी की व्यवस्था कर जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है। संवाद
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