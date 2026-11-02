फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Winners of the 'Know India' competition received prizes

Pilibhit News: भारत को जानो प्रतियोगिता में विजेताओं को मिले पुरस्कार

Mon, 02 Nov 2026 11:48 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Mon, 02 Nov 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
Winners of the 'Know India' competition received prizes
भारत विकास परिषद की प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागी। स्रोत- आयोजक
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

पीलीभीत। भारत विकास परिषद उत्तरी मध्य क्षेत्र वन के प्रांत रोहिलखंड (पूर्व) ने स्थानीय पुष्प इंस्टीट्यूट में प्रांत स्तरीय भारत को जानो प्रतियोगिता आयोजित की। यह प्रतियोगिता संस्था के वरिष्ठ सदस्य दिवंगत अनिल मैनी की याद में हुई।
प्रांत अध्यक्ष सुधीर कुमार गुप्ता ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। प्रांत महासचिव डॉ. अनिल सक्सेना ने कहा कि दिवंगत अनिल मैनी संस्था के कर्मठ संस्थापक कार्यकर्ता थे। जूनियर ग्रुप की प्रतियोगिता रवि चंद्रा ने और सीनियर ग्रुप की लक्ष्मीकांत शर्मा ने संपन्न करवाई। मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक विजय कुमार सिंह यादव और क्षेत्रीय पर्यवेक्षक अजय बिश्नोई ने विजेताओं को पुरस्कृत किया।
विज्ञापन

जूनियर ग्रुप में टाइगर शाखा जेएमबी स्कूल के चारर्बी गुप्ता व धैर्य मौर्य प्रथम रहे। गौरीशंकर शाखा बदायूं के वरुण वंशिका को द्वितीय और गोमती शाखा पूरनपुर को तृतीय पुरस्कार मिला। सीनियर ग्रुप में बांसुरी शाखा पीलीभीत लिटिल एंजेल स्कूल के उत्तम सिंह माथुर व अथर्व बिज प्रथम आए। गोमती शाखा पूरनपुर के मानसी प्रजापति व शाहबाज हुसैन द्वितीय तथा टाइगर शाखा पीलीभीत तृतीय स्थान पर रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed