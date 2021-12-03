Pilibhit News: वेबसाइट धीमी, गाटा मिलान में आ रही दिक्कत

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विभागीय उच्च अधिकारियों के निर्देश पर चीनी मिल में पहली सितंबर से किसानों का गाटा मिलान कार्य शुरू हुआ था। इस कार्य में छह कर्मचारी लगाए गए। इन सभी कर्मचारियों को कंप्यूटर और राजस्व विभाग द्वारा गन्ना किसानों का संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराए गए। विभागीय उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्य 14 नवंबर तक पूरा होना है, क्योंकि 15 नवंबर से चीनी मिल का नया पेराई सत्र शुरू हो जाएगा।वेबसाइट बेहद धीमी गति से चलने के कारण यह कार्य कछुआ गति से हो रहा है। अब तक केवल 3200 किसानों का गाटा मिलान हो सका है। बताया गया कि साइट दिन में तो बेहद धीमी गति से चलती है, लेकिन रात में सही ढंग से चल जाती है। यही वजह है कि कर्मचारी रात में भी कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं।गाटा मिलiन का कार्य समय से पूरा न हो पाने की आशंका को लेकर चीनी मिल के गन्ना अनुभाग के अधिकारी काफी चिंतित हैं। दरअसल विभाग के उच्च अधिकारियों का निर्देश है कि जब गाटा मिलान कार्य पूरा हो जाए, उसके बाद ही किसानों की गन्ने की पर्चियां जारी की जाएं। संवाद