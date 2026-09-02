Pilibhit News: बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर कलक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण

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ग्रामीणों ने बताया कि गांव में अस्पताल तो है, लेकिन डॉक्टर की तैनाती नहीं है। नदी किनारे बसे गांव में कई लोगों की वह जमीन भी नदी में समा गई, जिस पर उन्होंने बैंक से लोन लिया था। जमीन चली जाने के बाद भी बैंक की ओर से ऋण चुकाने के लिए दबाव बनाए जाने की बात कही। ग्रामीणों के अनुसार गांव की सड़क भी बेहद खराब है। जगह-जगह पानी भरा होने के कारण बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। समस्याओं को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। इसके बाद अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने ग्रामीणों से बातचीत कर समस्या का निरस्तारण के आश्वासन पर ग्रामीण लौटे। पूरनपुर एसडीएम मयंक गोस्वामी ने कहा कि ढका चाट गांव में जोभी समस्याएं हैं उनका जल्द ही निस्तारण कराया जाएगा। माैके पर ब्लाॅक की टीम भी भेजी जाएगी।

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पूरनपुर तहसील क्षेत्र के ढका चाट गांव में बुनियादी सुविधाओं न होने से परेशान ग्रामीण मंगलवार को करीब 80 किलोमीटर की दूरी तय कर डीएम कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। डीएम के न मिलने पर नाराज ग्रामीणों ने कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया।