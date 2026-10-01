Pilibhit News: करंट की चपेट में आकर ग्रामीण की माैत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Thu, 01 Oct 2026 12:30 AM IST
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बीसलपुर। ग्राम चठिया सेवाराम निवासी राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि उनका 30 वर्षीय पुत्र अवधेश कुमार बुधवार को दोपहर एक बजे अपने घर की दो मंजिला छत पर गया था। छत के गुजर रही 11 हजार हाई वोल्टेज की बिजली लाइन से अवधेश के हाथ छू गए, जिससे वह करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। बिजली की यह लाइन काफी निचले स्तर पर है। युवक को सीएचसी पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जहां देर शाम उसकी माैत हो गई। संवाद
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